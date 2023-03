To chyba najładniejsza restauracja na Podkarpaciu. Ściany Perły Przemyśla zdobią dzieła znanych malarzy [ZDJĘCIA]

Zabytkowy dworzec PKP w Przemyślu, z zachowanym neobarokowym wystrojem, został zbudowany w latach 1859-1860, a następnie przebudowany w 1895 roku. Oprócz poczekalni, największym pomieszczeniem jest restauracja.

W 2019 r. Perłę Przemyśla otworzył tutaj Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Uwagę zwraca wystrój lokalu, który został pieczołowicie odnowiony. Na ścianach podziwiać można malowidła Mariana Strońskiego, Feliksa Wygrzywalskiego i Jana Talagi.

Marian Stroński urodził się w 1892r. w Łozowej koło Tarnopola (dzisiejsza Ukraina) a zmarł w 1977 r. w Przemyślu. W 1901 r. wraz z rodzicami na stałe osiedli w Przemyślu. Do 1913 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a jego profesorami byli m.in. Jacek Malczewski, Leon Wyczółkowski. Po pobycie w Krakowie kształcił się w Akademii Wiedeńskiej u Kazimierza Pochwalskiego. Przed II wojną światową wiele podróżował, m.in. do Włoch i na Bałkany. W czasie II wojny światowej spłonęło jego mieszkanie i znaczna część jego dorobku artystycznego. Wrócił do Przemyśla. Pracował przy odnawianiu malowideł z postaciami alegorycznymi w holu dworca kolejowego, namalował wiele portretów, pracował przy około 30 obiektach sakralnych, odnowił malowidła w sali posiedzeń Rady Miasta, namalował wiele obrazów olejnych, także o tematyce religijnej. W Przemyślu co roku przyznawana jest nagroda im. Mariana Strońskiego.