Tomek z Przemyśla potrzebuje naszego wsparcia. Nowotwór pokrzyżował mu plany na życie Łukasz Solski

Tomek jest 10-letnim chłopcem z Przemyśla, który uwielbia biegać, grać w kosza, miał chodzić do klasy sportowej. Niestety, choroba nowotworowa pokrzyżowała Tomkowi plany na przyszłość. Jego największym marzeniem jest jak najszybciej wyzdrowieć, wrócić do domu, do szkoły, do kolegów i koleżanek, a na wakacje chciałby pojechać do swojej kuzynki do Włoch nad morze.