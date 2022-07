Tour de Pologne 2022 w Przemyślu, Fredropolu i okolicy. Oto szczegóły wyścigu!

- Zeszłoroczny etap przemyski zapisał się pozytywnymi zgłoskami w całym wyścigu TdP. Przez niektórych, także przez media był nazywany królewskim, a to przez królewską, wymagającą trasę z wieloma podjazdami. Na każdym etapie, zakręcie, ważnym etapie było widać tłumy turystów. My przygotowywaliśmy informatory, specjalne strefy kibica i mam nadzieję, że w tym roku również staniemy na wysokości zadania i przygotujemy to jeszcze lepiej. Będziemy również ze swojej strony promować to wydarzenie, i na bazie zeszłorocznych doświadczeń przygotujemy tę promocję jeszcze lepiej – powiedział prezydent Przemyśla Wojciech Bakun.

Czwarty etap prowadził będzie z Leska do Sanoka, a kolarze będą mieli do pokonania m.in. tzw. małą pętlę bieszczadzką. Będzie to pole dla popisu dla tych, co lubią górskie ściganie. Premie zaplanowano m.in. w Czarnej Górnej, Ustrzykach Dolnych, Arłamowie i Fredropolu oraz w Leszczawie. Piąty etap rozpocznie się w Łańcucie, a zakończy w Rzeszowie. Choć w linii prostej to raptem kilkanaście kilometrów, wytyczona trasa liczyć będzie 178 km i przebiegać będzie m.in. przez Markową, Dubiecko, Dynów (dwie premie), Błażową, Kielnarową i Tyczyn. Meta tradycyjnie zlokalizowana zostanie na alei Cieplińskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Marszałkowskiego.