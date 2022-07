Tour de Pologne 2022 w Przemyślu. Oto przewodnik kibica kolarskiego OPRAC.: Łukasz Solski

Trasa 79 Tour de Pologne ponownie gości w po­łudniowo-wschodniej Polski. Etap III Kraśnik - Prze­myśl jest nazywany tym, który może przyczynić się do rozstrzygnięcia losów całego wyścigu. Wzgórze Znie­sienie, gdzie znajduje się meta jest ciężkie do zdobycia pieszo, a co dopiero rowerem. Etap ten nie bez powo­du nazywany jest przez komentatorów królewskim. Zapewne duża liczba kibiców przyjedzie oglądać zma­gania kolarzy w Przemyślu.