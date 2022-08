Trasy nordic walking do 67 km od Przemyśla. Urokliwe ścieżki na weekend 20 - 21 sierpnia

Trasa rozpoczyna się w okolicach wioski Kalnica i prowadzi do rezerwatu krajobrazowego "Sine Wiry", następnie powrót do Kalnicy. Niestety na przejście samego rezerwatu nie starczyło już czasu. Wytyczona trasa prowadzi ścieżką historyczną przez nieistniejące już wsie: Jaworzec, Łuh, Zawój. Na trasie ruiny cerkwi, stare cmentarzyki, Schronisko PTTK Jaworzec, położone w malowniczej dolinie rzeki Wetlinki. Nawiguj

We współpracy z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 67 km od Przemyśla. Sprawdź, czy szlak polecany przez kogoś innego jest ciekawa również dla Ciebie.

Dystans: ok. 16,7km

Czas trwania: ok 1:30 do 2:30 na spokojnie

Nawierzchnia utwardzona.

Malownicza przyjemna trasa, kilka podbiegów i zbiegów.

Przy rozpoczęciu trasy duży parking oraz możliwość napełnienia bukłaka czy butelki w miejscowym źródełku.

Woda pyszna, chłodzona polecam.

Nawiguj