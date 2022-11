Trwa budowa nowego mostu na Sanie między Nizinami a Chałupkami Dusowskimi koło Przemyśla [ZDJĘCIA] OPRAC.: Łukasz Solski

Most połączy tereny gminy Orły i Stubno oraz umożliwi dojazd do autostrady A4 i do przejść granicznych w Medyce i Korczowej. To ułatwienie komunikacyjne dla mieszkańców, którzy obecnie, aby dostać się na drugi brzeg rzeki, muszą korzystać z mostów oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów.