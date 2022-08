Trwa nabór do 20. Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Kandydaci przed rozpoczęciem szkolenia powinni udać się do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji w celu złożenia wniosku o powołanie do służby lub skorzystać ze znacznie łatwiejszej opcji, jaką jest nawiązanie kontaktu z rekruterem ze swojego powiatu. Kontakt do wybranego rekrutera można w szybki sposób odszukać pod adresem: www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.

Dzięki szybkiemu działaniu ochotnicy zwiększą swoją możliwość odbycia 16-dniowego szkolenia podstawowego, które dla 20. Przemyskiej Brygady OT rozpocznie się 1 października br., a zakończy uroczystą przysięgą.

O powołanie do Wojska Polskiego może ubiegać się każda osoba, która:

ukończyła 18 lat

posiada obywatelstwo polskie

nie była karana za przestępstwa umyślne

posiada dobrą sprawność psychofizyczną

nie pełni innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiada przydziału kryzysowego

Żołnierz WOT w stopniu szeregowego za dwa dni szkolenia i gotowość dostaje obecnie 715,92 zł.