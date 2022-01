Trwa nabór do 99. Przemyskiej Drużyny Starszoharcerskiej im. płk. Witolda Pileckiego

Pierwsza zbiórka do niczego nie zobowiązuje, a może być początkiem wspaniałej przygody. W razie pytań można dzwonić pod numer telefonu 697 453 469.

Harcerze z 99. Przemyskiej Drużyny Starszoharcerskiej biorą udział w zbiórkach, biwakach, rajdach, kursach pierwszej pomocy, a także szkolą się w zakresie survivalu, samoobrony czy terenoznawstwa. Drużyna specjalizuje się w obronności i spadochroniarstwie. Harcerze co roku oddają skoki, na pobliskim lotnisku w Laszkach, w celu zdobycia harcerskich odznak spadochronowych i przeżycia przygody.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą polską organizacją harcerską, która wychowuje młodego człowieka oraz wspiera go we wszechstronnym rozwoju. Już po pierwszym biwaku harcerz potrafi rozpalić ognisko, korzystać z mapy oraz wstać bez zająknięcia w środku nocy. Z czasem również wykształca w sobie umiejętności interpersonalne, czy logistyczne, a to wszystko za sprawą zabawy na świeżym powietrzu. W młodych obywatelach są również kształcone postawy patriotyczne, takie jak duma z własnego pochodzenia, radość ze świąt i sukcesów narodowych.