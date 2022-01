Trzeźwy poranek. Przemyscy policjanci skontrolowali 2000 kierowców. Wpadł tylko 42-latek

- Nietrzeźwy kierowca na drodze to zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nie pozwólmy pijanemu kierować pojazdem. Apelujemy do osób, o zdecydowaną reakcję gdy widzą, że za kierownicę wsiada osoba nietrzeźwa. Pamiętajmy, że każda ilość wypitego alkoholu obniża koncentrację, zmniejsza szybkość reakcji oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości. Pijani kierowcy to śmiertelne zagrożenie na drogach - powiedziała asp. szt. Małgorzata Czechowska z KMP w Przemyślu.