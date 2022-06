Trzy zdolne, ambitne i pracowite uczennice nagrodzone przez wójta gminy Żurawica Tomasza Szeleszczuka [ZDJĘCIA]

Martyna Uchman – uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Żurawicy jest tegoroczną laureatką kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z języka polskiego oraz finalistką tegoż konkursu z historii.

Maja Radochońska – uczennica Szkoły Podstawowej Buszkowicach to laureatka wojewódzkiego kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z matematyki.

Natomiast Maria Pach – reprezentantka SP w Bolestraszycach nie miała sobie równych w zmaganiach w ramach wojewódzkiego kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z fizyki (którego została, rzecz jasna, laureatką) oraz może pochwalić się tytułem finalistki owego konkursu z chemii.

Podczas czwartkowej uroczystości nie mogło zabraknąć głównych filarów sukcesów młodych dam. Wiadomo wszak, iż bez pomocy nauczycieli, ich zaangażowania, mądrego inspirowania do naukowych poszukiwań, kształtowania w nich ciekawości świata i zaszczepiania w swoich uczniach chęci do odkrywania różnych obszarów wiedzy, zdobycie laurów w tak prestiżowych konkursach byłoby bardzo trudne. Spotkanie było więc nie tylko okazją do pogratulowania uczennicom wybitnych osiągnięć, ale również do podziękowania ich mentorkom oraz dyrektorom szkół.