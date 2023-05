Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Przemyślu. Sprawdź adresy w maju 2023

Po wojnie rozwinęła się produkcja lodów na większą skalę. Lodziarze kręcili je w maszynkach. Podawane były na andrutach lub waflach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Przemyślu powstawały przy głównym placu i najbardziej ruchliwych ulicach. Lody można było dostać tylko latem, dlatego był to deser, na który czekano cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach pisano o deserze z mleka, owoców i lodu. Tym unikatowym rarytasem mogli się delektować także nieliczni mieszkańcy zamieszkujący starożytną Grecję i Rzym. Z powodu konieczności pozyskiwania lodu z wysokich gór był to posiłek wykwintny i rzadko spotykany, w formie współczesnego sorbetu.

Domowe lody brzoskwiniowe. Bardzo prosty przepis. Już nie pójdziesz do lodziarni

Lody włoskie sporządzane są z gotowych mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Maszyna zamraża powstałą masę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W procesie produkcji napowietrza się je, a ich temperatura jest nieco wyższa niż pozostałych rodzajów lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują także np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. Do tego możemy zażyczyć sobie polewę w różnych smakach.

Różnorodność tego popularnego deseru jest duża. W okresie letnim, na każdym rogu w Przemyślu znajdują się lodziarnie serwujące lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Oprócz tego są jeszcze lody gałkowe. Kolejny deser to sorbety przyrządzane z owoców i wody.

Jeśli nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Przemyślu, daj znać właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. Są to najczęściej sorbety lub lody wytwarzane z wegańskich zamienników, np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Są równie smaczne jak te tradycyjne i z pewnością są zdrowe.

Ile kalorii mają lody?

Kiedy sięgamy po lody myślimy o tym ile mają kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Bez obaw możemy więc spożywać je w gorące letnie dni.