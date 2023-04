Tygodniowy przegląd prasy 23.04.2023: Przemyśl, 16.04-22.04.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Przemyśla

Prezenty jakie dostajemy zwykle zwolnione są z obowiązku zgłoszenia ich do urzędu skarbowego. Prezenty, które będziemy zmuszeni zgłosić do skarbówki. Jeśli chodzi o darowizny prezenty od najbliższej rodziny są zwolnione z podatku, jednak trzeba dopełnić formalności. Zobaczcie.

Takie będą emerytury dla seniorów w maju. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju.

Giełda Wschód w Skołoszowie odbywa się w każdą sobotę na placu tuż obok autostradowego Węzła Przemyśl. 22 kwietnia na bazarze pojawiło się dużo kupujących, a i samego towaru było sporo. Dużym powodzeniem wśród klientów cieszyły się m.in. wiosenne ubrania, narzędzia do ogrodu, drzewka, nasiona i sadzonki, warzywa, a także kosiarki i rowery. W skrócie wszystko, co kojarzy nam się z wiosną. Zobaczcie zdjęcia!

W związku z przypadającym na 22 kwietnia Dniem Ziemi, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu zorganizowali w piątek akcję sprzątania brzegów Sani. Zebrali łącznie 30 worków śmieci po obu stronach rzeki na odcinku od Galerii Sanowa do osiedla Kmiecie. Akcja zakończyła się wspólnym ogniskiem.

Czy często pozostawiasz swoje urządzenia podłączone do prądu, gdy idziesz spać lub opuszczasz dom na dłuższy czas? Jeśli tak, to powinieneś wiedzieć, że takie zachowanie może prowadzić do szeregu problemów, w tym do podwyższenia rachunków za energię elektryczną oraz ryzyka pożaru. Niemniej jednak, istnieją również argumenty przemawiające za pozostawieniem niektórych urządzeń podłączonych do prądu na noc.