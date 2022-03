Uchodźcy przybywają do Polski przez granicę w Medyce. Brakuje rąk do pomocy [ZDJĘCIA]

- Sama jestem uchodźcą, ponieważ w zeszłym roku byłam zmuszona opuścić Białoruś, więc wiem, co to znaczy. Mimo że od roku mieszkam w Warszawie, gdy więc usłyszałam, że Rosja zaatakowała Ukrainę to postanowiłam coś zrobić i jakoś pomóc - opowiada dziewczyna.

Wolontariuszka nie ukrywa, że przydałyby się ręce do pracy, ponieważ brakuje ludzi do rozładunku towarów dostarczanych przez darczyńców, czy też do sprzątania. Chętni do pomocy mogą się zgłosić do jednego z wolontariuszy pracujących na granicy i on już pokieruje do koordynatorów tam działających.

Jak podaje Straż Graniczna, tylko dziś (wtorek 8 marca) do godz. 15 odprawiono w Medyce 19 tys. osób. Ogółem do Polski od 24 lutego dotarło z Ukrainy już 1,3 mln osób.