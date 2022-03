Uchodźcy z Ukrainy w Przemyślu: Kochamy was! Macie wielkie serca dla nas [WIDEO] Urszula Sobol

Wideo

- Jestem dziś bardzo szczęśliwa. Właśnie odebraliśmy z autobusu moją mamę i mojego synka - krzyczała z radości Rostyslava. - Przyjechali do Przemyśla z Połtawy, miasta na wschód od Kijowa. Za nimi bardzo długa i męcząca podróż, która trwała ponad 24 godziny. Na szczęście udało im się uciec. Dziękuję Polsce za wszystko. Kocham wszystkich Polaków i będę zawsze wdzięczna za to co dla Ukrainy robicie. Macie wielkie serca dla nas.