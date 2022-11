Ukazała się kontynuacja "Aptekarki" Magdy Skubisz. I już zbiera świetne recenzje!

- Wskutek niecnej intrygi pewnej szlachcianki Katja wymyka się Antoniemu z rąk - przybliża treść Wydawnictwo Media Rodzina. - Rozdarty bólem beznadziejnego uczucia do dziewki z ludu, miotający się od miłości do nienawiści i od pogardy do uwielbienia, udręczony Tyszkowski robi to, co umie najlepiej: bezlitośnie dręczy innych. Wartkie koleje niemożliwego związku tych dwojga wzbogaca genialne tło obyczajowe: modne hobby szlachcica-kretyna z sąsiedniego dworu, przerażające praktyki kobiece i kidnaping w dziewiętnastowiecznym wydaniu.

"Czarci ogród" jest opowiedziany z perspektywy Tyszkowskiego. - Pozwala wejść w skórę wyniosłego szlachcica, co jest bezsprzecznie paskudnym doznaniem, i wraz z nim udać się w brawurową podróż po meandrach dziewiętnastego wieku, co jest z całą pewnością doznaniem niezapomnianym.