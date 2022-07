Ukazała się pierwsza część trylogii "Przemyśl miasto zabytków Wehikuł Czasu" [ZDJĘCIA]

"Wehikuł Czasu" to 386 stron i grubo ponad 200 fotografii, oraz kilkadziesiąt map i innych grafik. A wszystko to dodatkowo okraszone ciekawym tekstem, będącym narracją do "podróży przemyskim wehikułem czasu".

- Dziękuję w imieniu zespołu autorskiego wszystkim którzy podzielili się swoimi zbiorami pocztówek i fotografii, wzbogacając materiał ikonograficzny publikacji. Słowa podziękowania kieruję do dyrekcji Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej za przychylność i wsparcie merytoryczne oraz trud wydania albumu. Dziękuję również wszystkim za dzisiejszą obecność i miłą atmosferę i do zobaczenia na kolejnych wyprawach "Wehikułem Czasu" i tych wirtualnych i tych realnych spacerów po mieście - powiedział Piotr Michalski.