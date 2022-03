W Medyce pod Przemyślem okradziono kanadyjskiego ratownika medycznego. 27-letni cudzoziemiec usłyszał zarzuty

W liście do policji napisał:

"...Musicie zrozumieć, że dla mnie moja kamizelka to moje życie, potrzebuje jej tam. Funkcjonariusze zrobili wszystko, co trzeba, zrobili wszystko co w ich mocy i odnaleźli całą moją własność – to o wiele więcej niż się spodziewałem. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo jestem wdzięczny za ich życzliwość, poświęcenie i ciężką pracę. Jest możliwe, że zwracając mi kamizelkę kuloodporną, prawdopodobnie uratowaliście mi życie".