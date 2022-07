W parafiach w Przemyślu pobłogosławiono samochody i kierowców [ZDJĘCIA]

Tydzień św. Krzysztofa obchodzony jest z okazji wspomnienia patrona kierowców i podróżnych, które przypada 25 lipca. Jest to zawsze okazja do modlitwy za kierowców i podróżujących oraz do zbiórki na zakupie środków transportu dla misjonarzy.

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jan Piotrowski zaznaczył, że "ewangeliczne świadectwo wiary wyraża się w dziełach miłosierdzia, służbie zdrowia, edukacji, budowie infrastruktury misyjnej – kaplic i kościołów oraz codziennej pomocy mieszkańcom i wiernym placówek misyjnych" - wskazał bp Piotrowski.

Zwrócił uwagę, że samochody terenowe, motocykle i rowery to konieczne dla misjonarzy środki komunikacji.

- W posłudze wykorzystują oni także samochody ciężarowe, traktory, quady czy łodzie motorowe. Natomiast bezpośrednim darem dla potrzebujących są wózki inwalidzkie, których wciąż potrzeba - powiedział bp Piotrowski.

W 2021 r. MIVA Polska zrealizowała 137 projektów na zakup pojazdów misyjnych, na które przekazała kwotę 4 530 546 zł. Zakupiono 1336 pojazdów dla misjonarzy pracujących w 35 krajach. Zakupiliśmy dla nich 55 samochodów, 30 motocykli, 527 rowerów, 3 ambulanse, 2 traktory, 4 busy, 702 wózki inwalidzkie, 8 silników, 3 konie, jedną łódź – powiedział PAP dyrektor MIVA Polska ks. Jerzy Kraśnicki. Zaznaczył, że podobnie, jak w minionych latach, najwięcej środków transportu otrzymali misjonarze w Afryce i na Madagaskarze, gdzie w 23 krajach pracuje ich 695 misjonarzy z naszego kraju.