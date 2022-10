W Przemyślu 14-latek na motorowerze uderzył w tył seata [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 18 na ul. Jagiellońskiej w Przemyślu. 14-latek na motorowerze nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go seata i uderzył w tył tego pojazdu. Nastolatek spadł z jednię i doznał ogólnych potłuczeń - nie wymagał transportu do szpitala. Zobaczcie zdjęcia z miejsca kolizji!