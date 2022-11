W Przemyślu chcą reaktywować Ochotniczą Straż Pożarną. Bodźcem stała się wojna w Ukrainie i uchodźcy

- Takie miasto jak Tarnobrzeg ma kilka OSP, Rzeszów kilkanaście, a w Przemyślu do tej pory nie było przychylności władz do funkcjonowania takiej jednostki. Jestem po rozmowach z prezydentem Przemyśla Wojciechem Bakunem i jest wola do tego, aby miasto wsparło OSP. Wojna i covid pokazała jaka ważna jest OSP na każdym szczeblu samorządu - mówi st. bryg. Dryniak.