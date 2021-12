W Przemyślu jutro trzeba będzie skrobać szyby! w poniedziałek trudny poranek dla kierowców

Upewnij się, czy jutro w Przemyślu nie trzeba będzie skrobać szyb. Przygotowaliśmy informacje o pogodzie, jaka czeka nas w nocy. Według wskazań meteorologów, w nocy z niedzieli na poniedziałek słupki rtęci powinny pokazać ok. -4°C. Jednocześnie wilgotność powietrza w Przemyślu może wynieść 93%, natomiast prawdopodobieństwo opadów śniegu: 80%. Prędkość wiatru przewidywana jest na 13 km/h. W konsekwencji w nocy z niedzieli na poniedziałek niemal na pewno w Przemyślu pojawią się oblodzenia.

Kierowców w Przemyślu czeka skrobanie szyb w poniedziałek ranoWstań jutro kilka minut wcześniej, żeby zdążyć przygotować samochód do jazdy. Będzie trzeba skrobać szyby. Pamiętaj, by ubrać się nieco cieplej, bo może to chwile potrwać. Zastanów się, czy nie warto na noc założyć na przednią szybę maty termicznej lub koca.

