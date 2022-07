W Przemyślu przygotowują rekonstrukcję wizyty cara Mikołaja II w Twierdzy Przemyśl. Sprawa wywołuje sporo kontrowersji

- Zapewniam, że nikt z organizatorów, nikt ze scenarzystów, ani nikt z setek zaangażowanych w to aktorów, rekonstruktorów, muzyków, młodzieży i dzieci, nie ma w zamiarze oddawać hołdu zrekonstruowanej postaci cara Mikołaja II, a mieszkańcy którzy przyjdą to widowisko pooglądać zrobią to dokładnie z tego samego powodu z jakiego sięgają po książkę historyczną. Jeżeli ktoś myśli inaczej to jest to tylko jego - nie do końca zdrowa - wyobraźnia - czytamy poniedziałkowy wpis prezydenta Przemyśla Wojciecha Bakuna w mediach społecznościowych.