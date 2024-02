W Przemyślu rusza rekrutacja dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych

Najprościej mają rodzice, którzy chcą posłać swoje dziecko do szkoły "obwodowej", czyli takiej, która znajduje się w ich rejonie zamieszkania. W takiej sytuacji wystarczy, że do 1 marca potwierdzą wolę uczęszczania dziecka do danej placówki. Przy zgłoszeniu rodzic musi złożyć oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania dziecka.

- Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej do 1 marca 2024 r. mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl, z której należy wydrukować deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły obwodowej. Tę czynność można wykonać również bezpośrednio w sekretariacie szkoły, bez konieczności logowania do Internetu.

Rodzice, którzy chcą posłać dziecko do szkoły znajdującej się poza obwodem zamieszkania, muszą je zgłosić do rekrutacji

prowadzonej przez szkoły na wolne miejsca, która wystartuje 4 marca. Wskazać można trzy wybrane placówki, w kolejności

od najbardziej do najmniej preferowanych. Jeśli mimo to w żadnej ze wskazanych nie znajdzie się wolne miejsce, dziecko zostanie przyjęte automatycznie do swojej szkoły obwodowej.