W Przemyślu trwa szkolenie kolejnych terytorialsów. W niedzielę przysięga w Birczy [ZDJĘCIA]

- Zdawać by się mogło, iż tegoroczna zima jest dość łaskawa, to jednak jej zmienność czyni przedmiotowe szkolenie dość nietuzinkowym ze względu na zmienny anturaż bieżącej aury. Żołnierze podczas bazowego szkolenia realizują zajęcia m.in. z taktyki, bytowania, wyszkolenia strzeleckiego, a także topografii. Mimo że zmienność aury może nie rozpieszcza to im więcej trudu i potu, włożone w szkolenie tym mniej krwi na polu walki - mówi szer. Piotr Gdula, rzecznik prasowy 20. PBOT.