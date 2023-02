W Przemyślu wyłonili wykonawcę projektu przebudowy Wybrzeża Ojca Świętego Jana Pawła II i ul 22 Stycznia [ZDJĘCIA]

- Przemyski "deptak" to miejsce, w którym drzemie niewykorzystany potencjał, bez wątpienia należy go zmodernizować, by służył mieszkańcom do spacerowania, odpoczynku, a także do spędzenia intensywnie czasu jeżdżąc nowymi ścieżkami na rolkach, czy rowerach - zauważa radny niezależny Marcin Kowalski.