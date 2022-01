W Szkole Podstawowej w Babicach odbyła się akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych [ZDJĘCIA] OPRAC.: Łukasz Solski

W Szkole Podstawowej w Babicach (gm. Krzywcza) odbyła się akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych. Wydarzenie udało się zrealizować we współpracy z Fundacją DKMS. 15 osób z lokalnej społeczności Babic dołączyło do bazy danych fundacji. Celem akcji było wspieranie walki z nowotworami krwi. W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę lub inny nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek, każdy może zachorować.