W Żurawicy zakończył się remont kilku ulic. Prace pochłonęły 3 mln zł

Ulica Słoneczna to jedna z ważniejszych arterii Żurawicy Górnej. To jedna z tych dróg, które przeszły gruntowny remont. W jego ramach zdemontowany został dotychczasowy most, w miejscu którego pojawił się znacznie wygodniejszy przepust. Słoneczna zyskała poszerzoną jezdnię, a po jej prawej stronie (patrząc od DW) „wyrósł” chodnik. Wraz z rewitalizacją Słonecznej wykonano również odcinkową regulację potoku Żurawianka oraz uzupełniono oświetlenie drogowe.

- Ze względu na zakres prowadzonych prac, nieco sprawniej udało się nam przeprowadzić modernizacje ulic: Armii Krajowej i Grota-Roweckiego. Dotychczasowe „kocie łby”, które uprzykrzały przemieszczanie się ciągiem łączącym drogę krajową (ul. Rzeszowską) z Bankową, odeszły w zapomnienie. Nowa nawierzchnia nie tylko sprawia o wiele przyjemniejsze wrażenie estetyczne, ale z pewnością jest też wygodniejszym traktem zarówno dla kierowców, jak i spacerowiczów czy rowerzystów - mówi Agata Godos z Urzędu Gminy w Żurawicy.