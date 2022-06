Wianki nad Sanem. Rodzinna zabawa ze słowiańskimi zwyczajami w Buszkowicach w gminie Żurawica [ZDJĘCIA]

- Obrzędy związane z nocą świętojańską od zawsze owiane były aurą tajemniczości. Legendarny kwiat paproci zakwitający tylko w tę jedyną noc w roku i uplatane bogato kolorowe wianki, które miały zapewnić wijącym je pannom rychłe zamążpójście i tańce przy sięgającym do nieba ognisku to tradycje najchętniej przenoszone do wydarzeń organizowanych w wielu częściach Polski po dziś dzień - w tradycję wprowadza Agata Godos z Urzędu Gminy w Żurawicy.

Powrót do bajronicznych praktyk naszych starosłowiańskich krewnych przeżywa właśnie prawdziwy renesans. Organizowane chętnie „Wianki” są okazją do odkrywania niegdysiejszych tradycji, a także do współczesnej wesołej zabawy i integracji.

Organizowane przez Agatę Krauze - sołtysa Buszkowic, Radę Sołecką i Jacka Antosyka – radnego tej miejscowości przy współpracy Wójta Gminy Żurawica Tomasza Szeleszczuka „Wianki nad Sanem” przyciągnęły na nadsańską plażę w Buszkowicach sympatyków klimatycznych zdarzeń.