Więcej pieniędzy dla Przemyśla? Morawiecki: Jeżeli będziemy mogli kontynuować nasze rządy, mamy przygotowane programy

Premier podkreślił, że okres rządów PiS to rekordowe nakłady na inwestycje w samorządach, proporcjonalnie wyższe w mniejszych samorządach niż w największych miastach.

- Poprzez pierwszą falę naszych inwestycji, tych infrastrukturalnych, gdyby popatrzeć na proporcję dochodów na głowę mieszkańca, to właśnie do najbiedniejszych gmin wiejskich i do miast takich jak Puławy, Świętochłowice czy Przemyśl, trafia największa pula środków - powiedział Mateusz Morawiecki.