Wiktor Halczyński ze Lwowa: jest niespokojnie, duże kolejki w sklepach, ludzie wykupują lekarstwa [ROZMOWA]

- Jak po ataku Rosji na Ukrainę wygląda sytuacja we Lwowie?

- Wcześnie rano został ogłoszony alarm przeciwlotniczy. Stało się to po ataku rakietowym, także niedaleko Lwowa, w rejonie samborskim. Rakieta uderzyła w infrastrukturę koło lotniska w Iwano - Frankowsku. Z moich informacji wynika, że trafiła w budowane tam tory i szpital onkologiczny. Wśród ludności są bardzo duże obawy, natomiast na razie jest, jak te okoliczności, dość spokojnie

- Jak się zachowują ludzie?

- Są duże kolejki do sklepów, do stacji paliwowych. Ludzie wykupują najpotrzebniejsze produkty. Ogromne kolejki są w aptekach, mieszkańcy wykupują lekarstwa. Pojawiają się problemy z wybraniem pieniędzy z bankomatów. Miejska komunikacja funkcjonuje normalnie. Służby miejskie również funkcjonują normalnie. Nie widać na nadmiernie zwiększonej ilości policji czy wojska. My na razie jesteśmy w biurach, pracujemy.