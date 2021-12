Wpadł 33-latek, który włamywał się do altanek na działkach w Przemyślu

Dyżurny komendy policji w Przemyślu otrzymał zgłoszenie z którego wynikało, że na terenie ogródków działkowych przy ul. Buszkowickiej w Przemyślu, nieznany sprawca włamał się do altanki i ukradł kosiarkę i siekierę.

Na miejsce zdarzenia została skierowana grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistycznym.

- Podczas wykonywanych czynności policjanci usłyszeli odgłosy dobiegające z sąsiednich działek. Postanowili to sprawdzić. Na jednej z werand, zauważyli mężczyznę, który próbował się przed nimi ukryć. Podejrzewali, że może on mieć związek z włamaniem, do którego zostali wezwani, dlatego mężczyzna został zatrzymany - powiedziała asp. szt. Małgorzata Czechowska z KMP w Przemyślu.