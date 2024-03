Wybory samorządowe 2024 - lista lokali wyborczych w gm. Żurawica

Wybory samorządowe przebiegają w głosowaniu tajnym oraz są powszechne i bezpośrednie. Głosowane odbywa się w lokalach wyborczych, które są otwarte od godz. 7:00 do godz. 21:00 w dniu wolnym od pracy. Zdarzają się wyjątkowe sytuacje, kiedy godziny otwarcia lokali zostaną wydłużone. O takich zdarzeniach pojawia się zawsze informacja.

Budynek OSP w Maćkowicach

Dom Ludowy w Buszkowiczkach

Dom Ludowy w Kosienicach

Dom Ludowy w Orzechowcach

Dom Ludowy w Wyszatycach

Polski Dom Katolicki w Żurawicy

Remiza OSP w Batyczach

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żurawicy

Szkoła Podstawowa w Bolestraszycach

Szkoła Podstawowa w Buszkowicach

Urząd Gminy Żurawica

Głosowanie korespondencyjne. Co trzeba wiedzieć?

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Głosowanie korespondencyjne. Co trzeba wiedzieć?

Jak wypełnić kartę do głosowania, żeby oddać ważny głos?

Gdy udasz się do wybranego lokalu wyborczego i komisja wyborcza zweryfikuje Twoje dane, wówczas otrzymasz karty do głosowania. W jaki sposób oddać głos? W wyborach samorządowych głosujemy na kandydatów i kandydatki do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.