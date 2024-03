Wybory samorządowe 2024. Lokale wyborcze w gm. Krzywcza. Gdzie głosować?

Świetlica Wiejska w Babicach

Świetlica Wiejska w Bachowie

Świetlica Wiejska w Krzywczy

Świetlica Wiejska w Kupnej

Świetlica Wiejska w Reczpolu

Świetlica Wiejska w Ruszelczycach

Świetlica Wiejska w Skopowie

Świetlica Wiejska w Woli Krzywieckiej

Świetlica Wiejska w Średniej

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Czy można głosować bez meldunku?

Wyjątkowa specyfika wyborów samorządowych polega na tym, że głosujemy w miejscu swojego stałego zamieszkania. Dlatego nie jest możliwe pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu, a także jednorazowa zmiana miejsca głosowania poprzez dopisanie się do spisu wyborców.

Możemy oddać swój głos w gminie, w której mieszkamy na stałe, ale nie jesteśmy w niej zameldowani. W tym celu należy dopisać się do rejestru wyborców poprzez złożenie wniosku do urzędu gminy właściwego dla adresu stałego zamieszkania. Jeśli jednak posiadamy stałe zameldowanie w danej gminie, to pojawimy się w rejestrze automatycznie.