Wypadek na DK 28 w Śliwnicy w powiecie przemyskim. Kierujący oplem uderzył w betonowy przepust [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Do zdarzenia doszło we wtorek, 11 marca na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Śliwnica (gm. Krasiczyn) w powiecie przemyskim. Do szpitala trafiła jedna osoba.