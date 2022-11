Wypadek na rondzie im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Przemyślu. Poszkodowana kobieta [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Do zdarzenia doszło we wtorek o godz. 16 w Przemyślu. Na rondzie im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego (na wysokości Sanwilu) obywatel Ukrainy, kierujący busem z przyczepką w trakcie zmiany pasa ruchu uderzył przyczepką w volkswagena. Pomocy pogotowia ratunkowego, wymagała pasażerka osobówki. Kobieta nie została jednak zabrana do szpitala.