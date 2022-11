Wypadek w Lesznie koło Przemyśla. 28-latek dachował skodą w rowie [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Do zdarzenia doszło w środę około godz. 5:30 w Lesznie (gm. Medyka) niedaleko Przemyśla. Kierujący skodą jadąc w kierunku miasta, miał zahaczyć lusterkiem o inny pojazd. 28-letni mieszkaniec gm. Stubno stracił panowanie nad autem, wjechał do rowu i dachował. Pogotowie ratunkowe zabrało mężczyznę do szpitala na szczegółowe badania. Na miejscu pracowali policjanci oraz strażacy z PSP Przemyśl, OSP Medyka i OSP Stubno.