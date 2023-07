Wystawa o rosyjskiej inwazji na Ukrainę w Przemyślu [ZDJĘCIA]

- W kwietniu 2022 roku świat obiegła wiadomość o zamordowaniu w bestialski sposób ponad 400 cywilów przez żołnierzy rosyjskich w mieście Bucza. Ale agresja Rosji na Ukrainę zaczęła się znacznie wcześniej, bo w 2014 roku, kiedy Rosja doprowadziła do oderwania Krymu od Ukrainy, a następnie do aneksji obwodów donieckiego i ługańskiego. Znacznie wcześniej, w 2008 roku, Rosja wkroczyła na teren Gruzji. Obrazy to symboliczny protest człowieka, malarza; stanowią ostrzeżenie i przestrogę, jakie są te czasy XXI wieku, które jak mantra powtarzają bestialstwo przeszłości. Pozostaje żyć nadzieją, że człowiek ocali chociażby swoją podmiotową godność - pisze Andrzej Fogtt.