Zakłady pracy w Przemyślu i okolicach sprzed 40 lat [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Prezentujemy archiwalne fotografie, często unikatowe, pochodzące ze zdigitalizowanej kolekcji Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Końcówka lat 70. ubiegłego wieku to rozkwit zakładów przemysłowych różnych branż w Przemyślu i na terenie ówczesnego województwa przemyskiego. Był to obszar dzisiejszego Przemyśla oraz powiatów przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego i lubaczowskiego. Do województwa przemyskiego należało również miasto Dynów.