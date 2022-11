Zaniedbany park wypoczynkowo - rekreacyjnym przy ul. Dolińskiego w Przemyślu [ZDJĘCIA]

- Od kilku dni mieszkańcy alarmowali o bałaganie i dewastacji na terenie parku wypoczynkowo - rekreacyjnym przy ul. Dolińskiego. Jest tutaj miasteczko ruchu drogowego. Ponadto informowali, że teren jest zaśmiecony i zarośnięty, kosze są przepełnione a na samym terenie leżą nawet puszki z piwa - informuje Maciej Kamiński, miejski radny Prawa i Sprawiedliwości w Przemyślu.

Radny był na miejscu i zdziwiło go to, co zobaczył.

- Teren, niestety, jest zaniedbany. W dodatku zastałem jeszcze wyciągnięty znak drogowy. Złoże interpelację radnego do prezydenta, żeby jak najszybciej doprowadzono ten teren do stanu pierwotnego. Został oddany do użytku zaledwie kilka miesięcy temu - twierdzi Kamiński.

Jak dodaje, mam nadzieję, że jak najszybciej uda się zainstalować monitoring w tym miejscu oraz zagospodarować pozostałą część terenu zgodnie z jego przeznaczeniem.