Zawody samochodowe „Wyścig po zdrowie dla Mirka 2022” na lotnisku "Arłamów" w Krajnej w gm. Bircza [ZDJĘCIA]

Już szósty działacze Auto Sport Klubu w Przemyślu zorganizowali zawody, z których dochód zostanie przeznaczony na rehabilitacje Mirosława Bara, założyciela i wieloletniego prezesa i działacza klubu i działacza Polskiego Związku Motorowego oraz propagatora bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Warunki na lotnisku były wyśmienite, dużo śniegu, kręta, wymagająca, a zarazem bezpieczna trasa przejazdu i wyśmienita atmosfera pozwoliły na szybkie i techniczne przejazdy. To świetna szkoła jazdy po białej, śliskiej nawierzchni. Jakże ważne jest to, by móc „poszaleć” na wydzielonym i bezpiecznym terenie, a nie na drodze publicznej - twierdzą organizatorzy imprezy.