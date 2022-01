Zderzenie samochodu ciężarowego z subaru na DK 77 w Żurawicy Łukasz Solski

Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 14:30 na drodze krajowej nr 77 w Żurawicy pod Przemyślem. Kierującym samochodem ciężarowym jadąc w kierunku Jarosławia, nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu i uderzył w tył subaru. W kolizji nikt nie został ranny.