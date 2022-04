Złe wiadomości dla kredytobiorców. Stopy procentowe NBP w górę aż o 100 punktów! Co z ratami kredytów? OPRAC.: Maciej Badowski

Dzisiaj, 6 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która zdecydowała o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Referencyjna stopa NBP wzrosła z 3,5 do 4,5 proc. jest to najwyższy poziom od 2012 roku. – RPP tym razem zrobiła jastrzębią niespodziankę – skomentowali analitycy Banku Pekao. To już siódma podwyżka stóp w serii podwyżek, która trwa od października 2021 roku.