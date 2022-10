Złote gody trzynastu par z gminy Żurawica [ZDJĘCIA]

W celebrowaniu tego pięknego jubileuszu złotym parom towarzyszyli wójt gminy Tomasz Szeleszczuk, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy, ks. dziekan Marian, Hofman, przewodniczący Rady Gminy Maciej Gałuszka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Andrzej Kasper oraz pracownicy i członkowie miejscowego Klubu Senior+, którzy tym razem pełnili honory gospodarzy uroczystości.

– Ten czas, który państwo razem przeżyliście, może wydawać się długi. Przecież przez pół wieku pieczołowicie spisywaliście wspólną historię, historię Waszych rodzin. Sakramentalne „I nie opuszczę cię aż do śmierci” wypowiadaliście na początku entuzjastycznego okresu „gierkowskiego”, z pewnością wtedy towarzyszyły Państwu wszystkie niepokoje i nadzieje związane ze wspólną drogą, której przez 50 lat towarzyszyły wzloty i upadki, ale dziś potwierdzacie, że można z tą drugą osobą – pomimo jej niedoskonałości – wytrwać przy sobie. Udowadniacie tym samym, że determinacja, zaufanie i wiara w to, że mimo wad, jakie każdy z nas ma można dojść do takiego pięknego momentu w życiu, kiedy możemy wspólnie z Państwem cieszyć się z takiego wspaniałego jubileuszu – powiedział Tomasz Szeleszczuk, wójt gminy Żurawica .