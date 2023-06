Zobacz najlepsze pizzerie w Przemyślu. Gdzie możesz zjeść pizzę w czerwcu 2023?

Pizza neapolitańska wykonywa jest z leżakującego, wyrośniętego ciasta. Proces dojrzewania rozciąga się na przestrzeni od 24 do 48 godzin. Aby je wyrobić używa się wody, mąki, niewielkiej ilości drożdży. Placki formowane są ręcznie w taki sposób, żeby wypchnąć znajdujące się w nim powietrze na boki, co powoduje, że po wypieku stają się one bardziej puszyste. Przy wyrabianiu należy pamiętać, aby ciasto nie było grubsze niż 3 mm. Wypiek trwa 60-90 sekund, odbywa się on w piecu rzemieślniczym, w temperaturze powyżej 450 stopni.

Jest to rodzaj pizzy do którego nie używa się sosu pomidorowego. Jest ona posmarowana białym sosem na bazie krowiego mleka. Dodatki to: brokuły, szpinak, pieczarki, cukinia, papryka, ostre papryki, a także mięso, np. kurczak. Oczywiście nie może zabraknąć sera, najczęściej długodojrzewającego i pleśniowego. Ciasto odznacza się większą chrupkością, a w trakcie wyrastania potrzebuje więcej czasu.

Legenda głosi, iż pizza Margherita związana jest z imieniem królowej Małgorzaty Sabaudzkiej. W 1889 roku jeden z szefów kuchni przyrządził jej nowe danie, pizzę z dodatkiem mozzarelli. Wprawiło to królową w zachwyt i od tej pory zaczęto ją tak nazywać.

Moda na ten przysmak ograniczona była jedynie do Neapolu. Jednak kiedy pod koniec XIX wieku migracja zarobkowa do Ameryki znacznie się rozwinęła, robotnicy przenieśli ją również za ocean. W Nowym Jorku pierwsza pizzeria powstała w 1905 roku. W pozostałych regionach Włoch do mody pizza weszła dopiero po drugiej wojnie światowej. Stamtąd właśnie w 1974 roku przybył do nas pomysł na otwarcie pierwszej pizzerii w Polsce.

