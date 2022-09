Żołnierze z 1. Batalionu Czołgów w Żurawicy szykują się do wyjazdu na Łotwę [ZDJĘCIA] OPRAC.: Łukasz Solski

Żurawiccy czołgiści przygotowujący się do objęcia dwunastej zmiany w Polskim Kontyngencie Wojskowym na Łotwie, zakończyli szkolenie poligonowe w Ośrodku Szklenia Wojsk Lądowych w Dębie. Żołnierze przystępują do obsługi sprzętu, przeprowadzając wymagane zabiegi konserwacyjne, usuwając ewentualne usterki. Przygotowują sprzęt do podjęcia działań zgodnie z ich zasadniczym przeznaczeniem.