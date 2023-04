2-letniemu Franiowi z Przemyśla podano już najdroższy lek świata

Dzięki pomocy armii dobrych ludzi, również Czytelników Nowin, zbiórka zakończyła się sukcesem. 13 marca na pasku portalu Siepomaga.pl pojawiło się upragnione 100 proc.

- Razem z Wami udało nam się dokonać najpiękniejszej rzeczy w naszym życiu. Otworzyliście przed naszym synkiem drzwi na lepsze jutro, większe możliwości, szansę rozwoju, szczęśliwego dzieciństwa. Dziś jest dzień pełen emocji, wzruszeń i wdzięczności. Dzięki Wam udało się, UDAŁO SIĘ !! Do ostatnich naszych dni będziemy dziękować za to co dla nas zrobiliście, niemożliwe nieistnieje - udowadnialiście to każdego dnia podczas walki o 10 mln zł - napisali na Facebooku rodzice Frania.