43. Archidiecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę. Nasi pątnicy wzięli udział w nabożeństwie za ojczyznę [ZDJĘCIA]

- W szóstym dniu pielgrzymki pątnicy dotarli do Dąbrowy Tarnowskiej. To miejsce, w którym w sposób szczególny wybrzmiewa słowo ojczyzna. Jak co roku w kościele w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste nabożeństwo za Polskę i Polaków, tych żyjących dzisiaj, ale przede wszystkim tych, którzy ginęli, by dzisiaj nasza ojczyzna była wolna. Tym razem nabożeństwo poprowadziła bieszczadzka grupa św. Andrzeja, która wyruszyła w drogę ku Jasnej Górze 4 lipca z Leska - informuje Archidiecezja Przemyska na swoim oficjalnym portalu przemyska.pl.