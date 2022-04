500+ dla Ukraińców. W Przemyślu i powiecie przemyskim złożono ponad 700 wniosków

ZUS w całym kraju przyjął już 318 tysięcy wniosków na świadczenie rodzinne 500 plus od obywateli Ukrainy, na Podkarpaciu – 9,5 tys. – informuje Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik ZUS w województwie podkarpackim.

Dzięki specjalnej ustawie, uchodźcy z Ukrainy uzyskali dostęp do wsparcia z ZUS, w tym do świadczenia 500 plus oraz dofinansowania pobytu w żłobku przez okres zamieszkania i pobytu z dziećmi w Polsce.