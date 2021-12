Action otworzył sklep w Blue Park przy ul. Lwowskiej w Przemyślu. Co w ofercie? [ZDJĘCIA]

Sklep Action w Przemyślu zajmuje powierzchnię prawie 840 m2. Market działa w godzinach 9:00-21:00 od poniedziałku do soboty oraz od 9:00 do 20:00 w niedziele handlowe.

Tym, co zdecydowanie wyróżnia sieć Action, jest element niespodzianki, wynikający z tego, że 2/3 asortymentu dynamicznie rotuje, a w każdym tygodniu na półkach pojawia się ponad 150 nowych produktów. Dzięki temu firma może szybko dopasowywać swoją ofertę do zmieniających się potrzeb konsumentów. Klienci bardzo to doceniają, a ponadto wysoko oceniają jakość produktów.