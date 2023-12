Anielska atmosfera na święcie górników Barbórce w Maćkowicach w gminie Żurawica [ZDJĘCIA]

- Bliskie sąsiedztwo tak zacnych zakładów i nawiązane na przestrzeni lat przyjaźnie z lokalną społecznością i miejscowymi instytucjami sprawiły, że Barbórkę obchodzi się tu jak jedno z najważniejszych świąt w roku - informuje Agata Godos z Urzędu Gminy w Żurawicy.

Organizacyjnym ambasadorem i jednocześnie gospodarzem Barbórki w Maćkowicach jest od wielu lat tutejsza Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki. W organizację wydarzenia włączają się wszyscy: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, stowarzyszenia, mieszkańcy.

Co roku na głównych bohaterów tego wielkiego święta czeka nowa niespodzianka. Scenariusz uroczystości, choć opiera się na kilku stałych punktach programu, zawsze zaskakuje. Raz bawi, innym razem wzrusza – przyznać trzeba jedno – zawsze jest synonimem organizacyjnego majstersztyku, który nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że górnicze czapy z okazałymi pióropuszami i ludzie, którzy je noszą są dla maćkowiczan naprawdę ważni.